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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan, Halep Başkonsolosluğunun yeniden faaliyete geçmesine ilişkin açıklama

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Halep Başkonsolosluğu#Suriye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazdan, Halep Başkonsolosluğunun yeniden faaliyete geçmesine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 15:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğunun diplomatik faaliyetlerine yeniden başlamasına ilişkin "Bu adım, yalnızca Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik bağların yeniden güçlenmesini değil, aynı zamanda bölgenin huzur, barış ve refahına katkı sunma kararlılığımızı da ortaya koymaktadır." dedi.

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Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen ay Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin yeniden hizmete açılmasının ardından, bugün de 12 yıl aradan sonra Halep Başkonsolosluğunun, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle yeniden faaliyete geçtiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu adım, yalnızca Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik bağların yeniden güçlenmesini değil, aynı zamanda bölgenin huzur, barış ve refahına katkı sunma kararlılığımızı da ortaya koymaktadır. Geçmişte olduğu gibi, bugün de Suriye'nin kalkınmasına ve halkının barışa, huzura kavuşmasına destek olmaya devam edeceğiz. Bu süreç, ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin güven içinde, gönüllü ve onurlu bir şekilde vatanlarına dönmelerine de vesile olacaktır. Türkiye olarak, Suriye'nin yeniden dünyaya açılması için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız."

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Halep Başkonsolosluğunun hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, bu tarihi sürecin her iki ülke için de hayırlara vesile olmasını temenni etti.

 

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Halep Başkonsolosluğu#Suriye

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