Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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Yılmaz, sosyal medya hesabından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesini sağlayan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Yılmaz, gazeteciliğin, sadece bir meslek değil aynı zamanda hakikatin peşinde yorulmadan koşmanın ve toplumsal vicdana ses olmanın onurlu bir mücadelesi olduğunu söyledi.

Yılmaz, basın mensuplarının gece gündüz demeden haberleri topluma ulaştırdığını dile getirerek, gazetecilerin omuzlarında sadece bir kamera değil doğru ve hızlı haber ulaştırmanın sorumluluğunu da taşıdıklarını vurguladı.

Gazetecilerin bazen bir zafer anını, bazen bir açılışı, bazen de çatışma ya da kriz anlarını belgeleyerek herkesin sesi olduklarına işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Toplumsal olayları olduğu gibi yansıtarak demokratik süreçlere önemli katkılar sağlıyorsunuz. Bu katkılar, hızla değişen dünya düzeninde ve iletişim teknolojilerinin sunduğu yeni imkanlarla birlikte bu vazifeniz daha kritik hale gelmiştir. İletişim teknolojilerindeki köklü değişim, bilgi üretim ve erişim olanaklarını arttırmıştır. Doğru bilgiyi yanlıştan ayırt etmenin iyice zorlaştığı günümüzde evrensel meslek ahlakı, demokratik değerler ve hukuk çerçevesinde mesleğini icra eden gazetecilerin kıymeti katbekat artmıştır.

Bilgi kirliliği ve dezenformasyon saldırılarına karşı, Türkiye İletişim Modeli'nin temelinde yatan doğruluk ve tarafsızlık ilkeleri, basın mensuplarımızın emekleriyle daha da güçlenmektedir. Ulusal ve yerel basın, hakikatin savunucusu olarak toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde birbirini tamamlayan iki temel sütundur."

"TÜRK BASINI, HAKİKATİN SESİ OLMAK İÇİN ZORLUKLARIN TAM ORTASINA ADIM ATMIŞTIR"

Ulusal basın, toplumu geniş çapta bilgilendirerek ülke gündemini şekillendirirken yerel basının, bölgesel dinamikleri yansıtarak o coğrafyanın hafızası olduğunu dile getiren Yılmaz, yerel basının fedakar mensuplarının kendi bölgelerinde halkın sesi, aynı zamanda yerel kalkınmanın, kültürel zenginliğin ve dayanışmanın da mimarları olduğunu vurguladı.

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Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türk basınının son yıllarda uluslararası alanda ortaya koyduğu başarılar, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Çatışma bölgelerinde ve kriz anlarında sergilediğiniz cesaret ve kararlılık, yalnızca ülkemizin değil tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Gazze’den Suriye’ye, Karabağ’dan Ukrayna’ya kadar pek çok farklı coğrafyada Türk basını, hakikatin sesi olmak için zorlukların tam ortasına adım atmıştır. Yaptığınız haberler, görünmeyen gerçekleri gün yüzüne çıkarırken mazlumların sesi olmuş ve vicdanlara dokunmuştur. Sahadaki varlığınız, yeri geldiğinde hayatınızı riske atarak yaptığınız haberler, dünyaya ulaşması gereken gerçekleri ulaştırmış ve pek çok insanın göz ardı ettiği trajedilere ışık tutmuştur."

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Türk basınının fikri takip noktasında ilkeli tutumunun, birer mesleki başarı olmanın ötesinde, insanlık için bir vicdan görevi olarak da tarihe geçtiğini belirten Yılmaz, bu süreçte sadece haber üretmekle sınırlı kalmayıp uluslararası medyada da etkin şekilde yer alınmasının, Türkiye’nin iletişim gücünü ve hakikat mücadelesindeki kararlılığını gözler önüne serdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, basının aktardığı hikayelerin, yalnızca sayfaları dolduran haberler değil toplumsal hafızaya kazınan, insanların kalplerinde yankı bulan birer hakikat çağrısı olduğunu dile getirerek, "Bu vesileyle, çatışma bölgelerinde görev yaparken yaşamlarını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anıyor, halen sahada hakikat uğruna mücadele veren tüm gazetecilere şükranlarımı sunuyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyor, sizlere sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.