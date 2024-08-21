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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Zenginlere vergi affı' hiç bir aşamada gündeme dahi gelmemiştir

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Cevdet Yılmaz#Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Zenginlere vergi affı hiç bir aşamada gündeme dahi gelmemiştir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 12:08

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz spekülatif yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgularken, 'Meclis’imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis’imizin taktiri ile yasalaşmıştır. Bu süreçlerde “zenginlere vergi affı” hiç bir aşamada gündeme dahi gelmemiştir.' dedi.

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'den geçerek yasalaşan son vergi düzenlemesine ilişkin spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini, zenginlere vergi affının hiçbir aşamada gündeme gelmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir. Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır. Meclisimizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclisimizin takdiri ile yasalaşmıştır. Bu süreçlerde, zenginlere vergi affı hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur. Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır" dedi.

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Cevdet Yılmaz#Ekonomi

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