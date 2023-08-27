Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yükselen İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "GKRY'nin Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan kundaklama saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. GKRY'deki menfur eylem, son yıllarda Avrupa'da artan İslam ve yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret suçu ile Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırılara bir yenisini daha eklemiştir. Bir camiyi kundaklamak, insan hakları, demokrasi, fikir ve inanç özgürlüğüne açık bir saldırıdır. Bu kundaklama eylemi ile toplum huzuru, barışı ve ortak insani değerler hedef alınmıştır" dedi.

Başta Avrupa Birliği ve GKRY yetkilileri olmak üzere tüm kesimlerin saldırıya tepki göstermesi gerektiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sık ve sistematik hale gelen İslamofobik eylemlere ve bunları besleyen zihniyete karşı 'dur' demek tüm insanlığın asli vazifesidir. Yükselen İslam düşmanlığıyla mücadelenin sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın meselesi olduğuna inanıyoruz. İnsanlık tarihinde onlarca örneği olan farklı din ve kültürlere mensup birey ve toplumların birbirleri ile hoşgörü içerisinde yaşama çabası, tüm insanlığın huzur ve barışını da tesis edecektir. Tarihimize, dini değerlerimize, kutsallarımıza yönelik yapılan bu insanlık dışı alçak saldırıların aydınlatılmasını ve ardındaki faillerinin yakalanarak yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz."