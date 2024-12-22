Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Suriye halkının yanında olacağız

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan tarafından bugün Şam-ı Şerif’e yapılan ziyaret ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve kardeşliğin nişanesidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yakın tarihte hayata geçirdiğimiz ve tüm insanlık için örnek teşkil eden politikalarımız, yeni dönemde güçlenerek devam edecektir. Milletimiz büyüklüğünü göstermiş, ülkemiz tarihin doğru tarafında konumlanmıştır.

En zor zamanlarında Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi, yeniden inşa sürecinde de Suriye halkının tamamının yanında olacağız.

Ekonomiden altyapıya, güvenlikten kurumsal yapılanmaya varıncaya kadar her alanda komşumuz Suriye ile tecrübe paylaşıma hazırız.

İstikrar içinde hızla toparlanacağına inandığımız Suriye, öncelikle kendi halkı için barış ve refah oluşturacak, Türkiye başta olmak üzere tüm bölgenin huzuruna ve refahına katkıda bulunacaktır.

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İsrail’in gayri meşru işgali başta olmak üzere, Suriye’nin istikrarını bozmaya çalışan her türlü girişimin karşısındayız.

Tüm ilgili uluslararası kuruluşları ve dost ülkeleri Suriye halkının hukukunu korumaya ve Suriye’nin yeniden inşasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Ülkemizden güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde vatanlarına dönecek olan Suriyeliler iki ülke arasında her alanda güçlü bağlara vesile olacaktır.

DEAŞ ve PKK gibi terör yapılarından arınan, toprak bütünlüğü ve egemenliği ile Suriye toprakları, bir tehdit ortamı değil, cazibe konusu haline gelecektir.

Farklı din, mezhep ve etnik kimliklerden tüm unsurları kapsayan siyasi yapılanması ile Suriye, tarihi tecrübesinden ve medeniyet değerlerinden kaynaklanan bir arada yaşama kültürünü de ihya edecektir.

İnanıyoruz ki geçmişte bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Suriye halkı kendi kaderine sahip çıkacak, yaşadığı onca acıdan ve verdiği onurlu mücadeleden sonra gelecek nesillere güçlü bir miras inşa edecektir.

Suriye Suriyelilerindir!

Yaşasın Türkiye Suriye dostluğu!