Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz süreci anlattı: Yasadışı bahisle topyekûn mücadele

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine sonrası gazetecilerin soruları üzerine yasadışı bahisle mücadeleyi anlattı. Yapay zekâ destekli denetim mekanizmaları dahil olmak üzere birçok yeni yöntemin devreye alındığını söyleyen Yılmaz şunları aktardı:

m Yasadışı bahiste 46 milyar doların kaybolduğu iddiası: “Rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası iş birliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor. MASAK başta olmak üzere ilgili kurumlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Yapay zekâ destekli denetim mekanizmaları dahil olmak üzere birçok yeni yöntem devreye alındı. Yasadışı bahisle mücadelede önemli bir mesafe kat edildiğini sahada da görüyoruz. Bu mesele sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da karşı karşıya olduğu önemli bir sorun alanı. Biz de devlet olarak kararlı ve koordineli bir mücadeleyi sürdürüyoruz.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SÜRÜYOR

m Milli Piyango ve benzeri yasal şans oyunları da bu kapsamda mı? Burada özellikle yasadışı bahis faaliyetlerinden söz ediyoruz. Yasal çerçevede faaliyet gösteren Spor Toto, Milli Piyango gibi kurumları ilgilendiren alanlarla ilgili ise reklam ve tanıtım konusunda belli düzenlemeler hayata geçirildi. Yasadışı olsun, yasal olsun bahis ve kumarla sosyal boyutuyla, bağımlılıkla mücadele kapsamında da mücadelemizi sürdürüyoruz. Önleyici bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz. Ancak yasadışı bahis tamamen kayıt dışı bir alan. Bu yapılar kara para aklama, terörizmin finansmanı ve organize suç gibi birçok farklı risk alanıyla ilişkilendirilebiliyor. Ayrıca hiçbir denetim ve kural mekanizması bulunmuyor. Yaş sınırı, gelir kontrolü ya da koruyucu herhangi bir çerçeve söz konusu değil. Bu sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREDE

Bu faaliyetlerin önemli bir bölümü sanal ortam üzerinden ve yurtdışı bağlantılı yapılar aracılığıyla yürütülüyor. Bazı ülkeler ve bölgeler bu süreçlerde merkez olarak kullanılabiliyor. Hazırladığımız eylem planının önemli başlıklarından biri de uluslararası işbirliği oldu. Dışişleri Bakanlığımızı da görevlendirdik. İlgili ülkelerle temaslarımızı yoğunlaştırıyor, uluslararası düzeyde daha etkili iş birliği mekanizmaları ve hukuki düzenlemeler oluşturulması için çalışmalar yürütüyoruz. Dijital alanda mücadele dinamik bir süreç gerektiriyor. Bir platform kapatıldığında farklı yapılar devreye girebiliyor. Bu nedenle Adalet Bakanlığımız tarafından da çeşitli yasal düzenlemeler hazırlandı. Bir kısmı yürürlüğe girdi, diğer çalışmalar ise devam ediyor. Tüm kurumlarımızın koordinasyonuyla, yasadışı bahis ve bağlantılı suç yapılarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”