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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Paris'te 'Ukrayna' konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı

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#Cevdet Yılmaz#Ukrayna#Fransa
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pariste Ukrayna konulu Liderler Zirvesine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 20:35

Fransa'da Ukrayna konulu liderler zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak, adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için her iki tarafın da kabul edeceği, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ateşkese yönelik müzakere sürecinin şart olduğunu savunuyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Paris’te düzenlenen Ukrayna konulu Liderler Zirvesi’ne, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katıldık. Zirve, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi ve Avrupa’nın güvenliği doğrultusunda yürütülen diplomatik çabaların ele alındığı önemli bir toplantı oldu. Türkiye olarak, adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için her iki tarafın da kabul edeceği, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ateşkese yönelik müzakere sürecinin şart olduğunu savunuyoruz. Bu yöndeki girişimleri destekliyor, kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Zirveye ev sahipliği için Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron’a teşekkür ediyor, toplantının Ukrayna’da ve Avrupa’da barışa, güvenliğe ve istikrara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pariste Ukrayna konulu Liderler Zirvesine katıldı

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#Cevdet Yılmaz#Ukrayna#Fransa

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