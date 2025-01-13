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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Cevdet Yılmaz#ANKARA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTCnin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaşı andı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 09:57

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 13. yılında andı.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ömrünü Kıbrıs Türk halkının hak, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine adayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 13. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Denktaş liderliğinde Kıbrıs Türkü, eşitlik ve özgürlük mücadelesini KKTC devletini kurarak taçlandırmıştır. Bıraktığı miras, Kıbrıs Türk halkının çok daha güçlü bir gelecek oluşturma yolunda verdiği onurlu varoluş mücadelesinde yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad olsun."

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Cevdet Yılmaz#ANKARA

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