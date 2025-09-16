×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC'den gelen muhtarları kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cevdet Yılmaz#KKTC#Muhtar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTCden gelen muhtarları kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 20:40

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen muhtarları kabul etti. Yılmaz "Sağlıktan eğitime, ulaşımdan yerel hizmetlere kadar hükümetlerimizin müşterek gayretleriyle hayata geçirilen projeler ortak geleceğimizin en somut göstergeleridir" diye konuştu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'den gelen muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTCden gelen muhtarları kabul etti

Türkiye olarak, KKTC'nin kalkınmasına ve Kıbrıs Türk halkının refahına yönelik her alanda desteği sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sağlıktan eğitime, ulaşımdan yerel hizmetlere kadar hükümetlerimizin müşterek gayretleriyle hayata geçirilen projeler ortak geleceğimizin en somut göstergeleridir. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu ve ülkelerimiz için hayati önem arz eden iki devletli çözüm vizyonuna desteğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü'nün refahı için canla başla çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTCden gelen muhtarları kabul etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cevdet Yılmaz#KKTC#Muhtar

BAKMADAN GEÇME!