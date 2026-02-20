Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal D’de “Bir Ramazan Akşamı” programına konuk oldu: Ramazan, toplum için ‘arınma' ayıdır

Haberin Devamı

Kanal D’de Serdar Er’in sunumuyla ramazan boyunca her gün iftar saatinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı yayınlanan “Bir Ramazan Akşamı” programı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Programın bugünkü konuğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu. Programda, ramazanın manevi ve toplumsal yönünün yanı sıra “Külliye’de Ramazan” etkinlikleri konuşuldu.

'ARINMA AYI OLARAK NİTELENDİREBİLİRİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz canlı yayında şunları paylaştı: Ramazan ayını, toplumumuz için adeta bir arınma ayı olarak nitelendirebiliriz. On bir ay boyunca biriken stresler, sorunlar ve meseleler; modern bir tabirle söylersek bir tür “detoks” sürecine giriyor. İnsanlar ve toplumlar bir şekilde arınıyor. Zamanı biraz yavaşlatarak, iç dünyamıza dönerek, aramızdaki ilişkilere odaklanarak dünyaya yeniden bakmaya başlıyoruz.

Ben şunu da düşünüyorum: Ramazan, alışkanlıkları kıran bir ay. İnsanı alışılagelmiş düzenin dışına çıkaran, dünyaya farklı bir pencereden bakmasını sağlayan bir dönem. Normal zamanda bir rutinimiz var: sabah kahvaltı, öğle yemeği, su içme… Ama Ramazan’da bambaşka bir düzene geçiyoruz. Alışkanlıklarımızı kırıyoruz. Bu da insana, başka alışkanlıkları kırma konusunda güç veriyor. Niyet ettiğimizde yapabileceğimizi gösteriyor.

BİR RAMAZAN AKŞAMI RAMAZAN BOYUNCA KANAL D'DE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii avlusunda kurulan cam stüdyodan gerçekleştirilen “Bir Ramazan Akşamı” yayınlarında, ramazanın ruhunu ve İslam’ın faziletlerini yansıtan sohbetlere yer verilecek. Programa ramazan süresince kültür-sanat dünyasından ünlü isimler, akademisyenler, STK temsilcileri ve Türkiye’de ikamet eden mühtediler katılacak.

Geçmişin ramazan hatıralarını bugüne taşıyacak programda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ramazan boyunca her gün düzenlenecek “Külliye’de Ramazan Etkinlikleri” de yer alacak. Türkiye’deki tarihi camilerden canlı bağlantılar yapılarak ramazan atmosferi izleyiciye aktarılacak.