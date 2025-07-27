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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Gazze’de insani trajedi sonlandırılmalıdır

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#Gazze'de İnsanlık Dramı#Uluslararası Hukuk İhlali#Netanyahu Yönetimi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Gazze’de insani trajedi sonlandırılmalıdır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 18:50

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze’de yaşanan insanlık dramına ilişkin “Uluslararası hukuku, insani tüm değerleri ayaklar altına alan bu yaklaşım sözün bittiği yerdir. Böyle bir vahşetin yaşanabildiği bir dünyada hiç kimse geleceğe umutla bakamaz.” İfadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze’de yaşanan insanlık dramı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Çocukları ve kadınları açlığa mahkum eden Netanyahu yönetimi, yardımları engelleyerek soykırım, etnik temizlik ve işgal politikalarını acımasızca sürdürüyor.

Uluslararası hukuku, insani tüm değerleri ayaklar altına alan bu yaklaşım sözün bittiği yerdir. Böyle bir vahşetin yaşanabildiği bir dünyada hiç kimse geleceğe umutla bakamaz.

Bu tabloya rağmen İsrail’e destek veren tüm aktörler tarihin karanlık sayfalarında yer alacak, bu insanlık suçunun ortağı olacaklardır. Uluslararası kurumlar ve tüm sorumlu devletler Netanyahu yönetimi üzerindeki baskıyı artırmalı ve yaşanan insani trajediyi sonlandırmalıdır.

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“İSRAİL'İN ADIMLARI GÖZ BOYAMADAN İBARETTİR”

İsrail yönetiminin son derece kısa süreli ve göstermelik adımları kamuoyu baskısını hafifletmeye ve katliamlarını sürdürmeye yönelik göz boyamadan ibarettir.

İnsani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde sağlanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz.”

 

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#Gazze'de İnsanlık Dramı#Uluslararası Hukuk İhlali#Netanyahu Yönetimi

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