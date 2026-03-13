Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz CNN Türk'te: İran konusunda tavrımız net

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz CNN Türk yayınlanan moderatörlüğünü Ahmet Hakan'ın yaptığı Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz NATO'nun üyesiyiz. Biz onun bir parçasıyız. İncirlik Üssü Türkiye'nin üssü. Orada farklı ülkeden askerler de bulunuyor. Türk bir komutanın komutasında.

Savaş başlamadan önce Türkiye büyük bir gayret sarf etti. Arabuluculuk gayretinde bulunduk. Son anda Umman'a döndü ve olumlu sonuçlanmadı. İran'a yapılan saldırıları kabul edilemez görüyoruz. Aynı zamanda İran'ın dost ülkelere yaptığı saldırıları da kabul etmiyoruz. İran otoriterileri 'Biz yapmıyoruz' diyor.

"BİR AN ÖNCE BU SAVAŞIN BİTMESİNİ ARZU EDİYORUZ"

İran konusunda tavrımız net. Türkiye yoğun bir çaba içerisinde. Bir an önce bu savaşın bitmesini arzu ediyoruz. Diplomasinin geri dönmesini istiyoruz. Bu yönde çabamız var.

"TRUMP’IN BU SAVAŞI UZUN SÜRDÜRME İRADESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Karışık mesajlar geliyor. İsrail, uzatma yönünde tavır içindeler, ABD’nin açıklamalarına baktığımızda ise bir belirsizlik var. Trump’ın genel politikalarından ve ABD’nin politikalarına baktığımızda bu savaşı uzun sürdürme iradesi olduğunu düşünmüyorum. Bu savaş insani maliyetlerin yanında çevresel, ekonomik maliyetler üretiyor.

"BÖLGEYE YAYILMA RİSKİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Bölgeye yayılma riski her geçen gün artıyor, bir noktada sonlandırılacağını temenni ediyoruz, kesin bir şey söyleyemeyiz. Bu orta ölçekli savaşlar kısa sürsün diye girilir ama bir yerlere sürükleyebilir, uzun vadeye yayılabilir. Çok uzun sürmeyeceğiniz bekliyoruz, olmamasını temenni ediyoruz ve bu yönde de gayret sarf ediyoruz.

Büyük bir insani maliyet var. Bu sürdürülebilir bir yaklaşım değil, hukuk ve kaide dinlemeden sadece güç çarpanı üzerinden yürütülen politikalar sürdürülebilir değil. İnsanlığın geleceği açısından ürkütücü. Mutlaka insanlığın bir tepkisinin geleceğini düşünüyorum.

SAVAŞIN EKONOMİK ETKİLERİ

Ekonomik etkiler derken petrol ve doğal gaz var. Hürmüz dünya petrolünün yüzde 20'sinin sevk edildiği bir boğaz. Sıvılaştırılmış doğalgazın yüzde 25'i de bu boğazdan sevk ediliyor. Gübre de buradan geçiyor. Buranın işlememesi dünyada ciddi alarm oluşturuyor. Bir çok maliyet artıyor, küresel ekonomini etkilendiğini görüyoruz. Uzak Doğu ülkeleri daha çok bu bölgeye bağımlı, yine doğalgaz açısından Avrupa bu bölgeye ihtiyaç duyuyor.

"TÜRKİYE ARZ SORUNU YAŞAMAYACAK"

Küresel ekonominin etkilendiğini ifade edebilirim. İki yönlü etkisi var, birincisi enflasyonu artırıyor, ikincisi büyümeyi yavaşlatıyor. Uzak doğu ülkeleri stokları kullanmak zorunda kalacaklar, bir zaman sonra yetmeyecek. Avrupa'nın 90 gün. Türkiye, kaynak çeşitlendirme imkanı olan bir ülke. Ayrıca akıllıca yatırımlar yaptı Türkiye. Türkiye arz sorunu yaşayacak bir ülke değil. Bir arz sorunu bir de fiyat sorunu var. Biz arz sorunu yaşamayacağız ancak fiyatlardan etkileneceğiz. Stoklarımız var, bağlantısallığımız güçlü, denizlerden, farklı yerlerden temin edebiliriz, 23 yılda yerli ve yenilenebilir kaynaklara yatırımlar yaptık.

"AKARYAKIT FİYATLARININ YÜZDE 75'İNİ KARŞILAMA KARARI VERDİK"

Akaryakıt fiyatları enflasyonu arttırabilir, buna istinaden bütçe açığımızı bir miktar artırma pahasına akaryakıt fiyatlarının yüzde 75'ini karşılama kararı verdik. vergilerden vazgeçip, fiyatı düşürücü şekilde hareket ettik. Fiyat etkisini sınırlandırdık, vatandaşa da sınırlı yansıdı. Enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde, bizim için enflasyonu düşürmek, kontrol altıda tutmak, yükselmesini engellemek bizim için bütçe açığından daha önemli, daha yaşamsal. Geçici ve sınırlı bir etki olduğunu düşünüyoruz.

"KRİZLERE KARŞI DİRENÇLİ BİR ÜLKEYİZ"

Krizlere karşı dirençli bir ülkeyiz, ekonomimiz de bir çok testten geçti. Bir çok krizi Türkiye yönetti, bu sorunları da yönetebiliriz. Bu durum enflasyonu etkileyecek, yüzde 25 de olsa yansıyacak. Belli bir etki gelecek buradan.

Altyapılar tahrip edildi, toparlanması zaman alır. Ama bir iyileşme süreci başlar. Terörde de savaşlarda da yıkıcı etki ani oluyor, yapıcı etkiler zaman alıyor. Yani yeniden normalleşme biraz bir süre alıyor doğrusu. Alt yapının düzeltilmesi, sevkiyatın normalleşmesi zaman alır.

Makroekonomik temelimiz cari açığımız tarihi seviyelerin altında. Geçen yıl 1.9 milli gelire oranı. Cari açık dediğimiz dünyadan aldığımız mal ve hizmetlerle sattığımız mal ve hizmetlerin farkı. Dolayısıyla dövizle ihtiyacımız daha düşük seviyelerde izlediğimiz program gereği yüzde 2'nin altında geçen itibariyle. Bütçe açığımız deprem etkilerine rağmen, depreme 92 milyar dolar son 3 yılda harcadığımız halde, yüzde 3'ün altında geldi geçen yıl 2.9. Dünyayla mukayese ettiğinizde oldukça sağlıklı bir düzey.

"KRİZDEN ÖNCE MB'NİN REZERVİ 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI"

Bankacılık sistemimiz sağlam. Merkez Bankamızın rezervleri oldukça iyi durumda. Krizden önce 200 milyar doların üzerine çıktı. Bir miktar kayıp oldu ama eli rahat ve güçlü. Öte yandan güçlü liderliği olan, hızlı karar alıp uygulayan bir konumdayız. Bu test edildi pek çok kez. Savaşlar, Trump'ın tarifeleri. Ekonomik açıdan dünya çok iyi bir noktadan geçmiyor, belirsizliği sevmez ekonomi. Piyasalar bu savaşın sürmesini istemez, piyasalar bu savaşı sevmedi. İnsani maliyetin yanı sıra ekonomik maliyeti küçümsenecek gibi değil. Bu savaşın uzun sürmemesi gerekir.

"BÜYÜMEDE VE ENFLASYONDA BİR TAKIM RİSKLERİ GÖRÜYORUZ"

Büyümede ve enflasyonda bir takım riskleri görüyoruz. Orta Vadeli Planda 3 yıllıktır. Her yıl yenilenir Eylül ayında. Rutin bir şeydir. Eylül ayındaki revizyonda bu savaşın etkilerini görürüz. Asıl resmi revizyon eylülde olur.