Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bağımlıya tedavi zorunlu olacak

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Sempozyumun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, cezaevlerindekilerin üçte ikisinin uyuşturucu nedeniyle bulunduğunu, bu bağımlılığın diğer suçları de tetiklediğini vurguladı: “Uyuşturucu, alkol ve tütün ürünlerinin yanı sıra teknoloji, internet ve kumar alanındaki davranışsal bağımlılıkları da öncelikli politika alanlarımız arasında ele alıyoruz. Yasadışı bahisle mücadele bir kamu politikası niteliği kazanmış durumda. Ailelerin en çok dile getirdiği konuların başında tedaviyi reddeden bağımlılara ilişkin yaşanan güçlükler geliyor. Mahkeme kararıyla kişinin rızası aranmaksızın tedavi altına alınmasına imkân sağlayacak zorunlu tedavi uygulamalarına ilişkin mevzuat çalışmalarını ilgili kurumlarımızla sürdürmekteyiz.”