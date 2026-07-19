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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bağımlıya tedavi zorunlu olacak

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz#Yasadışı Bahis#Aile
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bağımlıya tedavi zorunlu olacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 07:00

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından ATO Kongre Merkezi’nde Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu: Bağımlılık Sempozyumu düzenlendi.

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Sempozyumun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, cezaevlerindekilerin üçte ikisinin uyuşturucu nedeniyle bulunduğunu, bu bağımlılığın diğer suçları de tetiklediğini vurguladı: “Uyuşturucu, alkol ve tütün ürünlerinin yanı sıra teknoloji, internet ve kumar alanındaki davranışsal bağımlılıkları da öncelikli politika alanlarımız arasında ele alıyoruz. Yasadışı bahisle mücadele bir kamu politikası niteliği kazanmış durumda. Ailelerin en çok dile getirdiği konuların başında tedaviyi reddeden bağımlılara ilişkin yaşanan güçlükler geliyor. Mahkeme kararıyla kişinin rızası aranmaksızın tedavi altına alınmasına imkân sağlayacak zorunlu tedavi uygulamalarına ilişkin mevzuat çalışmalarını ilgili kurumlarımızla sürdürmekteyiz.” 

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz#Yasadışı Bahis#Aile

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