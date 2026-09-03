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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı... Girne'den bir acı haber daha geldi

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz#Girne Faciası#Kayıp Kişiler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı... Girneden bir acı haber daha geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 20:01

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne'de meydana gelen faciada kayıp 19 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Kayıpları arama çalışmalarının 7/24 devam ettiğini belirten Yılmaz, "Bugün itibarıyla bir haber daha almış bulunuyoruz. 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim. Kayıpları arama çalışmaları ise 7/24 devam ediyor. Yaralılarımızın tedavi süreçleri takip edilmiş ve yaralıların nakli konusunda gerekli destek yapılmıştır. İlgili kurumların yetkililerinden ve faaliyetlerle ilgili bilgi aldık. Bu konuda soruşturmalar yapılacak ve kimin ihmali varsa hukuk önünde hesap vermesi için gerekenler yapılacak. KKTC makamlarınca başlatılan soruşturma için tüm kurumsal desteği sunacağız. Önümüzde üç görev vardır. Birincisi bu arama kurtarmanı devamı, ikincisi sorumlulardan hesap sorulması, üçüncüsü ise gerekli tedbirlerin alınmasıdır." ifadelerini kullandı. 

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz#Girne Faciası#Kayıp Kişiler

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