'Cumhurbaşkanı' tezahüratlarıyla Anıtkabir'e yürüdü

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“Bu bayram sıradan bir bayram değildir. Bu bayram milli bağımsızlık savaşının en önemli adımlarından biridir. 16 Mayıs’ta düşmanları gördüklerinde ‘Geldikleri gibi gideceklerdir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş meşalesini yaktığı bayramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki ilkesi vardır. Siyasi bağımsızlık ve ekonomik bağımsızlık. ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ der. İkinci önemli ilkesi, ‘Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça ülke bağımsızlığını koruyamaz’ der.

GENÇLER DEĞİŞTİRECEK

İkinci yüzyıla Türkiye’yi hazırlamak zorundayız. Çetelerin olduğunu biliyorum. Beşli çetelerin, SADAT’ların olduğunu biliyorum. Biz hep birlikte onları ezeceğiz, ezerek yolumuza devam edeceğiz. Bizler Milli Kurtuluş Savaşı’nı verenlerin çocuklarıyız. Bizler o mücadelenin neferleri olarak yolumuza devam edeceğiz. Gençler, önümüzdeki süreçte sandık gelecek göreceksiniz. Bu ülkenin karanlığını değiştirecek olanlar sizlersiniz.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk 20. yüzyılın en büyük devrimcisidir. O devrimciye sahip çıkmak herkesin görevidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bütün dünya saygı duymaktadır. Bayramınız kutlu olsun.”