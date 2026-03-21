Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Ülkemizi ateş çemberinden uzak tutuyoruz

BAYRAMIN ilk gününü memleketi Rize’de geçiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kültür Park Altın Salon’da düzenlenen vatandaşlarla bayramlaşma programına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “Bayramı hüzünle geçiren kardeşlerimizi selamlıyorum. Coğrafyamızdaki zorlukları aşacağız. İslam dünyası olarak engellerle, çukurlarla tertip ve tuzaklarla dolu bir yolu daha aşmaya çalışıyoruz. Yüzümüzü nereye çevirsek dramla, acıyla, trajedi ile karşılaşıyoruz. Kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı beşinci yılına girdi. Gazze’de siyonist soykırım şebekesi insani yardım girişlerini engellemeye, can almaya, yıkım ve haydutluğa devam ediyor. İran savaşını bahane ederek ilk kıblemiz Mescidi Aksa’yı ibadete kapattı. Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. Netanyahu’nun tahrikleriyle başlatılan İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda.”

CHP’YE: NEREYE GİTTİĞİ BELLİ DEĞİL

Merhume annesi adına yapılan Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni’nde de konuşan Erdoğan, CHP’ye tepki gösterdi: “Bizim gündemimizde etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi uzakta tutmak var. Gündemimizde diplomatik temaslarla bölgemizdeki savaşlara çıkış yolu var. Biz bunlarla meşgulken ana muhalefet ve başındaki zatın nelerle uğraştığını sizler görüyorsunuz. Ciddiyetsizlik, lakaytlık, vurdumduymazlık diz boyu. Siyasi nezaket ve saygı zaten hak getire. Etrafımızda füzeler uçuşuyor, bölgemizde son yılların en ciddi krizi yaşanıyor ama bakıyorsunuz ana muhalefet partisinin umurunda değil. Binmişler her alamete nereye gittikleri belli değil. Cenabı Allah bunlara akıl fikir versin diyorum.”

ORTADOĞU KAYNIYOR

Bayram namazını Güneysu Merkez Camisi’nde kılan Erdoğan şöyle konuştu: “Çok bereketli bir Ramazanı Şerif’i geride bıraktık ama alemi İslam çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Malum Ortadoğu kaynıyor. Sürekli şehitler, gaziler veriyoruz. Rabbim en kısa zamanda siyonistlerin musibetinden bizleri korusun, muhafaza eylesin. İsrail’i ‘Kahhar’ ismi şerifi hürmetine, kahru perişan eylesin. Bu siyonist İsrail, malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Rabbim yâr, yardımcımız olsun. Ramazan Bayramı’nı da ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile kılsın.”

MEHMETÇİKLE BAYRAMLAŞTI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Deniz Er Eğitim Alayı’ndaki Mehmetçik ile telefonda bayramlaşarak “Şu anda görevleri başında bulunan gerek subay, gerek er, erbaş, tüm kahraman ordumuzun mensuplarını en kalbi duygularla selamlıyorum ve Ramazan Bayramı’nın ordumuza ayrı bir güç katmasını Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÖKBEY AMBULANS HELİKOPTER OLACAK

Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi’nin açılış törenine katılan Erdoğan, “Yerli ve milli helikopterimiz GÖKBEY’i ambulans helikopter olarak da kullanacağız” dedi.