Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Suriye artık huzura kavuşmalı

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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

DURMADAN DİNLENMEDEN ÇALIŞACAĞIZ: AK Parti yola çıktığı andan itibaren fedakârlık üzerine kurulmuş bir kadrodur. AK Parti’nin temelinde kardeşlik vardır, muhabbet vardır, dayanışma ve dirayet vardır. 6 Şubat depremlerinden sonra ‘Erdoğan bu enkazın altında kalır’ diyen kifayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi en son hak sahibi kardeşimiz de yuvasına kavuşana kadar inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağız.

HİÇBİR ÜLKENİN ÇAKIL TAŞINDA GÖZÜMÜZ YOK: Perşembe günkü MGK’da Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışır şekilde sahadaki durumu değerlendirdik. Bizim hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüz yoktur. Temennimiz, komşumuz Suriye’nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura ve barış ortamına kavuşmasıdır. Hatay’ın esenliğine nasıl önem veriyorsak Hama’nın, Humus’un, Şam’ın, Rakka’nın, Ayn el-Arab’ın da güven içinde olmasını arzu ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimiz gerçekten çok zor günler geçirdi. 12 milyona yakın Suriyeli doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Başka ülkelere göçmek isterken yollarda can verdi. Aylan bebeğin fotoğrafını nasıl unutabiliriz.

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Erdoğan, hak sahiplerine evlerinin anahtar ve tapularını verdi.

SURİYE’DE YENİ BİR GERÇEKLİK VAR: Aramızda sınırlar olabilir ama bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Nice asırlar boyunca birlik ve dirlik için olmaya devam edeceğiz. Suriye’de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Suriye, tüm etnik, mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir. Kendi ülkelerinin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir. Bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz.

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TÜRKİYE’NİN UZATTIĞI ELİN KIYMETİNİ BİLMEDİ: Kan dökerek can alarak, sivillerin üzerine bomba yağdırarak hiçbir yere varılmayacağını son 13 senedir yaşananlar göstermelidir. Suriye toprakları savaşa, kana ve gözyaşına doymuştur. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğü, güvenliği vatanlarında huzurla yaşamayı ziyadesiyle hak etmektedir. Şam rejimi Türkiye’nin uzattığı elin kıymetini idrak edemedi, ne manaya geldiğini anlayamadı. Türkiye dün olduğu gibi tarihin doğru tarafında yer almaktadır. Hiç kimsenin dışlanmadığı, zulme uğramadığı, farklı kimliklerin yan yana huzur içinde yaşadıkları bir Suriye görmek istiyoruz.

CHP’Yİ NİÇİN RAHATSIZ EDİYOR: Sayın Özel’e tavsiyem şudur, siz Şam rejiminin değil Türkiye’nin ana muhalefet partisisiniz. Gelişmelere Ankara merkezli bakmanız gerekir. Haleplilerin ay yıldızlı bayrağımıza muhabbet duyması, CHP’yi ne için rahatsız ediyor.

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ANA MUHALEFETİN HALİ İÇLER ACISI

Erdoğan, deprem konutlarının teslim töreninde CHP’yi eleştirdi:

Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Ülkeye ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Atalar ne demiş; ‘Dervişin fikri neyse zikri de odur.’ Bakınız kule deyince bizim aklımıza ilk olarak deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe sahip Çamlıca Kulesi geliyor. İstanbul Havalimanı’nın lale figüründen ilhamla tasarlanan 90 metre uzunluğundaki Hava Trafik Kontrol Kulesi geliyor. Bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçiklerimizi korumak için inşa ettiğimiz yüksek güvenlikli nöbet kuleleri geliyor. Sayın Özel’in ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir Körfezi zaten kaderine terk edildi. Bir başkası 6 sene önce tıkır tıkır işleyen trafiği kördüğüm haline getirdi. Her şeye para buluyorlar ama iş Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlara gelince kırk dereden su getiriyorlar.