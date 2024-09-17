Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Sosyal medya operasyon aygıtı oldu

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YARGIDA VESAYETLE MÜCADELE: Geçmişte yargı araçsallaştırılarak bu millete çok büyük acılar yaşatıldı. 1960’tan beri bu ülkede yargı, üzülerek söylüyorum; siyaseti sınırlamanın, siyasete istikamet çizmenin, vesayetin bir vasıtası olarak kullanıldı. Devletimizi vesayet aparatlarından ve FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalım dikkati ve ihtiyati elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz.

SUÇLUNUN YERİ SOKAKLAR DEĞİLDİR: Toplumda cezasızlık algısına hizmet eden bazı kötü örneklerle maalesef karşılaşabiliyoruz. Suç işleyenin milletin malına, mülküne, namusuna ve canına kast edenin yeri sokaklar değildir; son raddeye kadar cezasını çekeceği hapishanelerdir. Şayet burada bir sıkıntı veya eksik varsa gidermek boynumuzun borcudur. Tabii bunu söylerken vicdan tartısında hiçbir ağırlığı olmayan art niyetli kampanyaları, reyting ve etkileşim uğruna yürütülen gösterileri ayrı tutuyorum. Hiçbir kuralın, değerin, ahlaki sınırın olmadığı sosyal medya mecraları giderek büyük bir operasyon aygıtına dönüşmeye başladı. Etkileşim odaklı yeni medya düzeninin kurbanı ne yazık ki adaletin temel ilkeleri olmuştur.

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SANAL ALEMDEKİ İNFAZ MANGALARI: Sanal alemde karşılıklı mevzilenmiş infaz mangaları her gün hedef tahtasına konacak bir şahıs, bir olay ve kurum mutlaka buluyorlar. Masumiyet karinesinin ihlal edilmesinden aşırı genellemelere, hâkim ve savcılarımızın hedef gösterilmesine, itibar suikastlarına kadar hukuk adına pek çok hukuksuzluğa imza atılıyor. Sadece adalet kurumuna değil toplumun iç barışına da zarar veren furyanın hep birlikte önüne geçmeliyiz.

ÇOCUK NAAŞLARI ÜZERİNDEN SİYASİ HESAP GÖRÜLMEZ: İnsanlık olarak, toplum olarak nereye gidiyoruz? Bu soruyu çok sık sorduğumuz bugünlerde daha soğukkanlı olmalı, adaletin tecellisine destek vermeliyiz. Masum çocukların naaşı üzerinden, milletin inanç değerleriyle, aile kurumuyla, dini müesseselerle siyasi ve ideolojik hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz. Adaletin reyting ve etkileşim avcılığına kurban edilmesine göz yummamalıyız.

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USTA-ÇIRAK EĞİTİMİ: 2002 yılında 9 bin civarında olan hâkim, savcı sayımız neredeyse üç kata yakın bir artışla bugün 25 bine yaklaştı. Adaylıkta süre 2 yılken yardımcılıkla 3 yıla çıkardık. Akademideki eğitim sürecini 7 aydan 10 aya yükselttik. Böylece yardımcıların 300 saat daha fazla eğitim almalarını sağlayacağız. Yardımcılar 10 ay sürecek akademi eğitimleri ve usta-çırak ilişkisi içerisinde 26 ay sürecek eğitici hâkim ve savcı yanındaki eğitimleriyle birlikte 3 yıllık yoğun teorik ve pratik yönü güçlü, dolu dolu bir eğitimden geçecek.

TABLO HEDİYE EDİLDİ

Törende, 28. Dönem Adli Yargı Hâkim Adayı Emine Tagıl kendi yaptığı yağlı boya tablosunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti. Törene, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de katıldı. Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını da AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.

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BOYKOT PAYLAŞIMI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, X hesabından Gazze için videolu paylaşımda bulundu, “Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan’ın paylaşımında, Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi’ye, Gazze’den görüntülere ve tüm dünyada Gazze için yapılan protesto görüntülerine yer verildi. Ayrıca videoda, piyano eşliğinde bir yapay zekanın seslendirdiği şarkıya da yer verilirken, İsrail ürünlerine boykot mesajı verildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise kasap şeklinde simgeleştirildi.