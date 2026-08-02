Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Kiralık evlerimiz eylülde başlıyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinin detaylarını açıklayarak, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin hazırlıkları tamamlanan yasal düzenlemenin yakında Meclis gündemine geleceğini duyurdu. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

ÜYE SAYIMIZ 11 MİLYON 710 BİN

“Kapı kapı çalışarak milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşaa ediyoruz. Her site bir teşkilat anlayışını İstanbul’da hayata geçirmeye başladık. AK saçlılarımızın tecrübesi ile gençlerimiz enerjisini harmanlıyoruz. Cazibe merkezi olmaya devam ediyoruz. Yeni üye seferberliği teşkilatlara yeni bir heyecan kazandırdı. Üye sayısı ile açık ara Türkiye’nin birinci partisiyiz. Üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik.

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ANKARA’DA 25. YIL MİTİNGİ

14 Ağustos’ta partimizin 25. yılını kutlayacağız. Ankara’da büyük bir miting yapacağız. AK Parti yıldan yıla büyüyen ve yıldız gibi parlayan bir partidir. AK Parti kendisi gibi Türkiye’yi de büyüten bir partidir. AK Parti aynı zamanda Türkiye’de siyasete kalite kazandıran ve paradigmasını değiştiren devrimci bir partidir. AK Parti’nin siyasal vizyonu budur.

KİRA SÖZLEŞMELERİ 3 YILLIK

Bugüne kadar İstanbul’da yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümü yeniledik. Yarısı Bizden kampanyamızla 377 bin konutu dönüştürüyoruz. Ev Sahibi Türkiye projemizle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını bismillah diyerek İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz. En önemlisi bu konutlarımız bulunduğu bölgedeki piyasa rayiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. Böylece on binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.”

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ESNAFA KREDİ MÜJDESİ

“Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1.5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2.5 milyon liradan 3.5 milyon liraya yükseltiyoruz. Yeni limitlerimizin de esnaf kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum.”

40 YILLIK TERÖRÜ BİTİRİYORUZ

“Halkımız, ülkemize ekonomik faturası 2.3 trilyon doları aşan terör sorununun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Biz de bu inancın boşa çıkartılmasını asla ve asla istemiyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını; iftirayla, karalamayla, çarpıtmayla bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah’ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklıselimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek; tahriklere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren yaz boyunca herkese ulaşalım ve her bir kardeşimize bu süreci etraflıca anlatalım. 40 yıllık bu parantez kapandığında milletimizin tamamının nasıl huzura kavuşacağını anlatalım.”

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CHP’Lİ 3 BAŞKAN AK PARTİ’DE

CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çekmez, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi dün AK Parti’ye katıldı. Başkanların rozetini Erdoğan taktı.

MUHALEFETİN GÜNDEMİNDE TÜRKİYE YOK

“Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye’yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi içlerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara’da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze’den Lübnan’a, Somali’den Sudan’a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne şehircilikte, ne dış politikada, ne de iç siyasette bize ve millete faydası olacak, bizim ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok. Biz ise tüm bu zorlu konjonktüre rağmen Türkiye’yi kalkınma rotasında tutuyor, insanımızın sıkıntılarına çare bulmaya gayret ediyoruz.”