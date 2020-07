Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: 'Kim ne der demedik, milletimizi dinledik'

Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsü’nün açılış töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle, şu mesajları verdi: “Dün Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması vesilesiyle rahmetle yad ettiğimiz Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesine nakşettiği şu güzel söz “”Hüner bir şehr bünyâd etmektir Reâyâ kalbin âbâd etmektir” Biz de 18 yıldır ülkemizin 81 vilayetinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan çevreye kadar her alanda inşa ettiğimiz eserlerle milletimizin gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Her iş gibi ülkeye ve millete hizmet de nasip meselesidir. Bize bu hizmetleri nasip eden Rabbimize hamd ediyoruz.

GERİDE BIRAKIYORUZ

Yaklaşık 1000 yıldır bu topraklarda her dilden, her kökenden insanın ortak bir hedefi vardır. Bu hedef; hep birlikte güven, huzur, refah içinde kardeşçe yaşamaktır. Bu ortak hedefi, terör dahil her yolu engellemeye çalıştılarsa da başaramadılar. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla günümüze kadar ulaşan istiklal mücadelemiz bir süredir yeni sınamalarla karşı karşıyadır. Bu sınamaları Allah’a şükür birer birer başarıyla geride bırakıyoruz. Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk. Ekonomimize kurulan tuzakları etkisiz hale getirerek büyüme yolunda ilerlemeyi sürdürdük.

KARARLILIĞIN SONUCU

Bugün her anlamda kimseye eyvallah etmeden, kendi gündemini belirleyen, kendi önceliklerine göre hareket eden bir Türkiye vardır. Kuklalarla değil, kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Bunun için ne terör örgütleri, ne içine çekilmek istendiğimiz kısır siyasi gündemler ne diğer tuzaklar işe yaramayacaktır. Hedefimize ulaşıncaya kadar inşaya, ihyaya devam edeceğiz. Türkiye hangi konuda kendinden taviz vererek uzlaşma yolu aradıysa hepsinde kaybetmiştir. Buna karşılık hangi konuda ilkeli, kararlı duruş sergilemişse evet bedelini ödemiştir, ama sonuçta kazanan tarafta yer almıştır. Milletimiz birkaç gün sonra dördüncü yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz gecesi önüne konan bedel canı da olsa mücadeleden geri durmayacağını ve alacağını göstermiştir. Ayasofya’nın yeniden camiye döndürülmesi meselesi de bu kararlılığın sonucudur. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne dediğine bakarak bu kararı aldık. Tıpkı Suriye’de Libya’da yaptığımız gibi, haklı yolumuzda yürümeyi sürdüreceğiz.”

İPEK YOLU’NA EN YÜKSEK KÖPRÜ

Doğu Anadolu için stratejik bir yatırım olma özelliğine sahip Beğendik Köprüsü hizmete açıldı. Hem bölgedeki il ve ilçeler arasındaki ulaşım sorununu çözen hem de ticarete büyük katkı sağlaması beklenen köprünün çalışmalarına 2014’de yeniden başlanmıştı. 450 metre uzunluğundaki köprü, 165 metrelik yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek köprüsü olma özelliğine sahip.

1.5 MİLYAR LİRA

Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsü’nün, bölgedeki terör faaliyetlerini de çok büyük ölçüde engelleyeceği belirtiliyor. Ayrıca toplamda 1 milyar 510 milyon liraya mal olan bu proje ile tarihi İpek Yolu güzergâhının da yeniden canlandırılması hedefleniyor.

DOĞU’YA HAYAT VERECEK

Törene video konferans ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdiye kadar ülkenin her yanını köprü ve geçitlerle donatırken bu zorlu coğrafyayı es geçmedik. Yol medeniyettir, su medeniyettir dedik ve 72 kilometrelik yol ile Beğendik Köprüsü’nü inşaa ettik. Projede kullanılan tüm malzemelerin hepsi yerli üretim. Bu proje sayesinde bölgesel ticaret ve turizm sektörü de hızlı bir gelişim gösterecek” dedi.