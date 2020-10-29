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Haber Giriş: 29.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Hedeflere ulaşacağız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Hedeflere ulaşacağız
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“Ülkemizde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Cumhuriyet Bayramı sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Cumhuriyetimizin ilanının 97’nci yıldönümünde, İstiklal Harbimizin tüm kahramanları ile Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tazimle anıyorum. Malazgirt Zaferi’nden bugün pek çok cephede birden sürdürdüğümüz terörle mücadele harekâtlarına kadar, bin yıldır vatanımızı korumak için şehitlik ve gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum.

SALDIRILARIN SAYISI ARTIYOR

Hedeflerimize yaklaştıkça, ülkemize yönelik saldırıların cephesi genişlemekte, sayısı ve dozu artmaktadır. Milletimizden aldığımız güçle diplomasiden ekonomiye ve değerlerimize kadar uzanan bu saldırı dalgasını birer birer boşa çıkartıyoruz.

Geçmişte çok küçük müdahalelerle sürekli istikamet belirledikleri Türkiye’nin, kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Ülkemiz, kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan, kendi vizyonuna, kendi ajandasına göre hareket etmeyi sürdürecektir. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi, nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız. Bugün, 20 yıl öncesine göre her bakımdan çok daha güçlü, çok daha dirayetli, çok daha inançlıyız.

Ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırdığımızda, bölgemizde ve dünyada yepyeni bir dönemi de başlatacağız. Küresel sistemin çarpıklıklarına işaret ettiğimiz ‘dünya 5’ten büyüktür’ çağrımızın yankıları giderek genişlerken, dostlarımızla birlikte hayalini kurduğumuz huzurlu ve müreffeh geleceğe çok daha büyük umutlarla yürüyoruz.”

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