Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Gülistan Doku’nun ailesi ile görüştü: Umut arttı

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldı. Doku’dan bir daha haber alınamadı. Doku’nun kaybolmasıyla ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Tunceli’de bulunan Sarı Saltuk Köprüsü üzerinde çömelmiş bir vaziyette bulunan bir kadına ait görüntüler yoldan geçen bir aracın güvenlik kamerasına takıldı. Kameraya yansıyan kişinin Gülistan Doku olabileceği iddia edildi. Soruşturma devam ederken 25 Ocak’ta Elazığ’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gülistan Doku’nun ailesiyle görüştü. Doku’nun annesi Bedriye Doku o görüşmeyi şöyle anlattı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ’a geldiğinde biz de kendisiyle görüşmek için Elazığ’a gittik. Yaklaşık yarım saatlik bir görüşme yaptık. Derdimizi söyledik, sağ olsun bizi dinledi. Cumhurbaşkanımıza ‘Benim kızımın başına ne geldi, ben bir anneyim öğrenmek istiyorum, ciğerim yanıyor’ dedim.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Görüşmeye giderken yanımda kızımın bir fotoğrafını götürmüştüm. Fotoğrafı Sayın Cumhurbaşkanına gösterdim. Köprüde çekilmiş fotoğrafa da baktı. Köprüde çekilmiş fotoğrafta yer alan kişinin Gülistan’a benzemediğini söyledi. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız kızım Aygül ile telefonla konuştu. Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmeden sonra umudumuz arttı. İnşallah kızım bulunacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla konuşan abla Aygül Doku ise şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaklaşık 15 dakikalık bir telefon görüşmemiz oldu. Kendilerine ‘Gülistan’ın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada adaletin yerini bulmasını istiyoruz’ dedim. Cumhurbaşkanımız hukuki olarak elinden gelen ne ise yapacağını ve bu işin üzerinde duracağını söyledi. Biz inanıyoruz, umudumuz var, Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Gülistan’ın bulunup bize bu acıyı yaşatanın adalete teslim edilmesini istiyoruz.”

Doku Ailesi’nin avukatı Ali Çimen ise “Gülistan Doku’nun kaybolması ile ilgili yürütülen soruşturmanın genişletilmesi için bazı taleplerimiz oldu. Bu talepler henüz kabul edilmedi. Etkili bir soruşturma yapılırsa Gülistan’ın akıbeti anlaşılacak” dedi.

CİĞERİM YANIYOR

Kızından gelecek iyi haberi bekleyen gözü yaşlı anne Bedriye Doku, “Ciğerim yanıyor” diye feryat etti.