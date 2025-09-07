Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğrattık

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Malatya’da 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni’nde konuştu, özetle şu mesajları verdi:

MİLLİLERE TEBRİK: “Sizlerin vasıtasıyla Malatya’mızın 13 ilçesindeki her bir kardeşime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman’da bizleri takip eden kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. A Milli Voleybol Takımı’mızı ve A Milli Basketbol Takımı’mızı aldıkları neticeler nedeniyle kutluyorum. A Milli Futbol Takımı’mıza da İspanya maçında başarılar diliyorum.

MİMARINDAN İŞÇİSİNE: Bugün 300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz. Bugün aynı zamanda yeni yatırımlarımızın açılışını yapmanın da gururunu yaşıyoruz. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla oturmalarını temenni ediyorum. Mimarından işçisine, bu konutların inşasında emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

7/24 ÇALIŞTIK: 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerinden biri de Malatya idi. 6 Şubat’ın sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bunu yüreğimizin en derininde hissettik. Bu dert bize yeniden başlamayı öğretti. Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Kısa sürede enkazları kaldırdık. Umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.

HER 3 HAK SAHİBİNDEN 2’Sİ: Yapılanı, edileni, ortaya konulan emeği sizlerde görüyorsunuz. Meydanlarda verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğu içindeyiz. Haziran’da 250 bininci konutu depremzede kardeşlerimize vermiştik. Anahtarların büyük kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bugün Malatya’da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. Hükümet bu enkazın altında ne zaman kalacak diye bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Her 3 hak sahibi vatandaşımızın 2’sini evine kavuşturmuş oluyoruz. Bugünkü törenle il ve ilçe merkezlerinde toplamda 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya’da 43 bin 408 hak sahibi, yuvasının anahtarına kavuşuyor.

MALATYA’YA 41 YENİ YATIRIM: Diğer şehirlerimizde çalışmalar devam ediyor. Böylelikle 300 bin sınırını aşarak 295 bin 929’u konut olmak üzere 304 bini aşkın yuva ve işyerini vatandaşlarımıza veriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak istiyoruz. Yeni ev ve işyerine kavuşmayan tek vatandaşımız kalmayana kadar çalışacağız. Bugün 41 yeni yatırımın da açılışını yapıyoruz. Toplam tutarı 5 milyar 940 milyarı bulan bu yatırımlarımızla Malatya’mıza yeni bir çehre kazandırıyoruz.”

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ MESAJI: TUZAKLARA DÜŞMEYİZ

Bizim gündemimizde sadece ülkeye hizmet var. Sizi güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Malatya ile diğer vilayetlerin hak ettiği yatırımlara kavuşması var. Terör belasından ebediyen kurtarmak var. Sabırla, samimiyetle, soğukkanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı. Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit ve gazi yakınlarımızı rahatsız etmeye çalışıyorlar. Muhtarlıkların kapanması asla söz konusu değildir. Örgütün Suriye’deki uzantılarını kışkırtarak destek veriyor. Ellerinin altında bütün aparatları harekete geçiriyor. Hedefleri belli, o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak. Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah’ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Yetti. Savaş ve terör baronları emellerini ulaşamayacak. Kardeşliğimiz artacak, Türkiye’nin ve bölgenin önünde yeni kapılar açılacak. Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek, rahatsız edecek hiçbir adım atmadık, atmayacağız.

MUHALEFETE YÜKLENDİ, HALKIN PARASINI TALAN EDENLER

Ana muhalefetin içler acısı halini sizler de görüyorsunuz. Ara sıra yolları Avrupa’ya düşüyor, o zaman da işleri bizi şikâyet etmek oluyor. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu, Türk siyasetine ve konumuna asla yakışmayan sözler ediyor. Bu şahıs konuşmaya başlayınca anne babalar kanal değiştirmeye başladı. Sinop’taki balıklar için endişelenmesi, kendi seçmeni dahil kimseyi inandıramadı. CHP’lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz.

DEPREMZEDE AİLEYİ YENİ EVİNDE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da depremzede Ahmet Zengin ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

300 BİNİNCİ YUVA TAMAM

- 6 Şubat depremlerinin ardından konutların yapımına hızla başlandı.

- Malatya’da dün 296 bin ev, 9 bin işyeri toplam 54 bin bağımsız birim teslim edildi.

- Depremden etkilenen 11 ilde teslim edilen ev ve işyeri sayısı 304 bin 836’yı buldu.

- Yıl sonuna kadar 422 bin konut, 31 bin işyeri teslim edilerek inşaatlar tamamlanacak.

VALİLİK BİNASINI AÇTI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün yapımı tamamlanan Malatya Valiliği yeni hizmet binasının açılış törenine de katıldı. Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, yapılan duanın ardından valilik binasının, Malatya ve Malatyalılar için hayırlı olmasını diledi ve “Ya Allah, bismillah” diyerek, beraberindekilerle kurdeleyi kesti.

