Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: CHP adaletin tecellisine engel olamaz

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KARDEŞLİK SİYASETİ: Sadece 11 milyonu aşan üye sayısı itibarıyla değil vizyon, ufuk, gayret ve millete hizmet aşkı bakımından da partimiz zirvede. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 85 milyonun tamamını kucaklayan, her bir ferdini ve rengini temsil eden kuşatıcı bir yapıya sahibiz. İnşallah bu vasfımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Yıkıcı ve dışlayıcı olmayacak, bugüne kadar olduğu gibi yine yapıcı olacağız. Kardeşlik siyasetiyle 85 milyonun arasında gönül köprüleri inşa edeceğiz.

UTANARAK İZLİYORUZ: Dünyadaki gelişmeler, krizler muhalefetin umrunda değil. Gelişmelere ilişkin en ufak bir fikirleri yok. Ortaya koydukları hiçbir alternatif yok. Varsa yoksa kendi çıkarları, ikballeri, gelecek planları. Kavgayı, gürültüyü, kuyu kazmayı, artık kendi seçmenlerini bile bıktıran güç mücadelelerini burada saymaya gerek dahi duymuyorum. Onları kimi zaman hayıflanarak kimi zaman acıyarak ama çoğu zaman ülkemiz muhalefeti adına hep beraber utanarak izliyoruz.

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BANKA SOYANLARIN SLOGANI: (‘Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz’ sloganını kast ederek) Türkiye’nin ana muhalefet partisinin DHKP-C’liler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı’nın ismini taşıyan adalet sarayının önünde; elinde asker, polis kanı olan marjinal sol örgütlerin sloganıyla polise saldırdığını görüyoruz. Öyle hakaretler, öyle kelimeler, öyle tehdit dolu cümleler kullanıyorlar ki karşılarındaki kitlenin dahi yüzü kızarmıyor. Güya gazeteci ve siyasetçi kılıklı uyanıkların sahnelediği üçüncü sınıf tiyatroları burada saymıyorum. Ama ne yaparlarsa yapsınlar adaletin tecellisine engel olamayacaklar. Tabii burada gülsek mi ağlasak mı henüz tam kestiremediğimiz şu trajikomik durumu da söylemek isterim. Kaderin cilvesi bakın ki adliye önünde polise karşı attıkları slogan, 1971 yılında Ziraat Bankası’nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Aramışlar, taramışlar, dere tepe düz gitmişler, bula bula soyguncuların ve katillerin sloganını bulmuşlar. Banka soyanların sloganı on yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganı haline dönüşmüş. Hani derler ya ‘cuk oturmuş’ diye. Bunların durumu da tam böyle.

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CHP’YE ÇOK YAKIŞMIŞ: Tıpkı kırmızı kart gibi bu yeni sloganlarının da CHP’ye çok yakıştığını samimiyetle ifade ediyor, Sayın Özel ve şürekasını tebrik ediyoruz. Biz olsak kendilerine yine bu sloganı tavsiye ederdik. Biz hayırlı bir muhalefet diledikçe karşımızda neresinden tutsanız elimizde kalan işte böyle bir CHP buluyoruz. Ne diyelim belki de böylesi hayırlıdır.”

BELEDİYELERDE SOYGUN DÜZENİ

Cumhurbaşkanı, CHP’yi şöyle eleştirdi: “Cumhuriyet’in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Benim en büyük eserim, Cumhuriyet’tir’ derken, muhalefetin Cumhuriyet’in gelişmesine, kalkınmasına zerre kadar katkısı olmadı. Kendilerine affınıza sığınarak söylüyorum; ‘Mustafa Kemal’in itleri’ diyenlerle birlikte belediyelerde soygun düzeni kurmayı ‘Kent Uzlaşısı’ adı altında meşrulaştırma çabasına girdiler. Kimi zaman seçim kazanmak kimi zaman ceplerini doldurmak için yıllardır Gazi Mustafa Kemal’in mirasını yağmalamaktan bıkmadılar. Bir de utanmadan, arlanmadan, haya etmeden çıkıp bizim terörsüz Türkiye çabamızla kendi suç ortaklıklarını bir tutmaya kalkıyorlar. Muhalefeti alternatif vizyon ve program üretme sorumluluğu olmaktan çıkartıp Türkiye ve Türk milletinin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıma aracı haline bunlar getirdi.”

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‘BU KÖTÜ GİDİŞAT İZMİR’İN KADERİ DEĞİL’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada CHP’li yerel yönetimi eleştirdi: “İzmir’in hemen tüm mahalleleri, caddeleri, sokakları, denizi perişan vaziyettedir. Yağmur çiselese İzmir’i su basıyor. Umurlarında değil. Rüzgâr kımıldasa İzmir yaşanmaz hale geliyor, havaya bakıp ıslık çalıyorlar. Altyapı deseniz zaten hiç mevcut değil ki üzerinde konuşasınız. Hülasaten, bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor. Haklarını isteyen işçileri dinlemek yerine sokağa atarlar. İzmir Körfezi’nin kötü kokudan yanına yaklaşılmadığı halde kıllarını kıpırdatmazlar. Körfezin temizlenmesinin asli sorumlusu, millete olan saygısından dolayı bu meseleye çözüm arayan bakanlığın toplantısına katılma lütfunda dahi bulunmaz. Ülkenin en pahalı suyunu İzmirlilere içirirler. İzmir her alanda sürekli geriliyor ama bunlar ilericilik kisvesi altında yağma düzenlerini devam ettirmek için canhıraş şekilde uğraşıyorlar. Bu kötü gidişat, İzmir’in kaderi değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcudur. Tabii bunun için önce İzmir’deki vatandaşlarımızı siyasi tercihlerini, ideolojik saiklerle değil eser ve hizmet merkezli olarak yapmaya ikna etmemiz gerekiyor.”