Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Ateşkesi sahada denetleyeceğiz

“Mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz” diyen Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde özetle şu mesajları verdi:

GÖREV GÜCÜNDE OLACAĞIZ

“Uzun bir süredir Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin tesisi için yoğun çaba içindeydik. Önce New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Sayın Trump’ın da katıldığı Gazze konulu bir toplantı gerçekleştirdik. Ardından Washington ziyaretimizde Beyaz Saray’da Sayın Trump’la ve heyetiyle Gazze’yi yine konuştuk. Daha sonra Sayın Trump, 20 maddelik bir barış planı açıkladı ve Hamas müzakerelere hazır olduğunu duyurdu. Dünkü (önceki gün) mutabakattan sonra hamdolsun bugün de (dün) imzalar atıldı. Bizim de ilk baştan itibaren aktif katkı verdiğimiz anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra acil olarak kapsamlı insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması, rehine ve mahkûmların takası, İsrail’in saldırılarını derhal durdurması, belirlenen hatlara geri çekilmenin sağlanması büyük önem arz ediyor. Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak biz de yer alacağız. Gazze’nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız. Amacımız, soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir.

HAMAS’I TEBRİK EDİYORUM

Gazzeli kardeşlerimiz dünyada huzuru, barışı, güvenliği en fazla hak eden millettir. İki yıl sonra ilk defa yüzleri gülen Gazzeli mazlumların, özellikle de Gazzeli masum yavruların yüzlerinde açan tebessüm çiçeklerinin hiç solmaması için ne gerekiyorsa biz Allah’ın izniyle yapmaya devam edeceğiz. İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde güçlü bir irade sergileyen Amerikan Başkanı Sayın Trump’a teşekkür ediyorum. Anlaşmaya varılmasına önemli katkılar veren Katar ve Mısır’a aynı şekilde şükranlarımı iletiyorum. Filistin Direniş Hareketi Hamas’ı dirayetli ve basiretli tutumları dolayısıyla canı gönülden tebrik ediyorum. Müzakere heyetini ve süreçte kolaylaştırıcı rol üstlenen bütün aktörleri kutluyor, kendilerine de teşekkür ediyorum. 2 yıldır her türlü barbarlığa, zulme, katliama, soykırıma rağmen dik ve dirayetli duruşlarından zerre kadar taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizi buradan bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistin halkının yanında olacak, onları asla yalnız bırakmayacaktır. Rabbim, anlaşmayı Filistin halkı için hayırlara vesile kılsın diyorum. Toprağa düşen 67 binden fazla şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

EĞİTİMDE ÇARPIKLIĞA SON VERDİK

“Cumhuriyet döneminde eğitimi en fazla önemseyen, eğitime en büyük yatırımları yapan hükümet biziz. Bundan da her zaman gurur duyuyoruz. 2002’de yükseköğretime ayrılan bütçe yalnızca 2.5 milyar liraydı, bugün yükseköğretim bütçemiz tam 488.5 milyar liraya ulaştı. 23 yıl önce üniversite sayımız 76’ydı. Bugün 81 ilimizin tamamında 79’u vakıf, 129’u devlet üniversitesi olmak üzere 208 yükseköğretim kurumumuz var. Sizin de bildiğiniz gibi on yıllar boyunca bu ülkede, bilim, biliminsanlarının sorunları, üniversitelerimizin niteliği konuşulmadı. Üniversiteler maalesef, yıllarca kılık-kıyafet yasaklarıyla, ikna odalarıyla, öğrenci olaylarıyla gündeme geldi. Biz, işte bu çarpıklığa son verdik. Hem katsayı adaletsizliğini hem de 28 Şubat zihniyetinin kötü mirası olan kılık-kıyafet yasaklarını ortadan kaldırdık.”

3 YILDA MEZUNİYET İMKÂNI GELİYOR

“Yeni dönemde ders planlarını sadeleştireceğiz. Öğrencilerimizin projeler geliştirebilecekleri uygulama ve araştırma temelli öğrenme modellerini hayata geçireceğiz. Bu dönüşümün en somut çıktılarından biri de pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, öğrencilerimize 3 yılda mezun olabilme imkânı sunacak yapısal reformların gündeme alınmasıdır. Bu reformlarla yükseköğretim sistemimiz hem daha verimli hem de uluslararası standartlara daha uyumlu bir yapıya kavuşacaktır. Yeni düzenlemelerimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”

ERDOĞAN VE TRUMP’TAN KARŞILIKLI TEŞEKKÜR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Gazze’de ateşkes anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada “Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum. ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum” dedi. ABD Başkanı Donald Trump da Gazze’de barış anlaşmasına aracılık eden ülkelere ve taraflara teşekkür etti. “Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” ifadesini kullanan Trump, anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğunun altını çizdi. Trump, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada da “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı” dedi.

BARZANİ’Yİ KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Beştepe’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani’nin talebi üzerine Süleymani Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuş yasağını kaldırmayı kabul etti. Barzani, Erdoğan’dan önce de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Başarı Ödülleri’ne layık görülen akademisyenlerin ödüllerini takdim etti.