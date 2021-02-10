Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz pazartesi günü, 'Buradan sesleniyorum; çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim' açıklamasını yapmasının ardından tüm dikkatler 10 Şubat 2021 tarihine kilitlenmişti. Cumhurbaşkanı programı aracılığıyla konuşmanın gerçekleşeceği saati öğrenmek isteyen vatandaşlar, günün ilk saatlerinde internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte, programdan bilgiler
Millete sesleniş konuşmasında önemli açıklamalar yapacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat Çarşamba günü program akışına göre kameraların karşısına geçecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı programına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte, o detaylar
CUMHURBAŞKANI SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Şubat 2021 Çarşamba günü gerçekleştireceği ve "Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim ' şeklinde ifade ettiği açıklama, merakla bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı programında yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan;
Saat 12.00'da AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak. Bu toplantının ardından ise partisinin genel merkezinde AK Parti Balıkesir-Osmaniye-Tokat-Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine Canlı Bağlantı ile dahil olacak.
Açıklamaların hangi toplantıda yapılacağı henüz netlik kazanmadı.
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