Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?

Millete sesleniş konuşmasında önemli açıklamalar yapacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat Çarşamba günü program akışına göre kameraların karşısına geçecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı programına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte, o detaylar

CUMHURBAŞKANI SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Şubat 2021 Çarşamba günü gerçekleştireceği ve "Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim ' şeklinde ifade ettiği açıklama, merakla bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı programında yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan;

Saat 12.00'da AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak. Bu toplantının ardından ise partisinin genel merkezinde AK Parti Balıkesir-Osmaniye-Tokat-Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine Canlı Bağlantı ile dahil olacak.

Açıklamaların hangi toplantıda yapılacağı henüz netlik kazanmadı.