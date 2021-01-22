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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihçi ve yazar Niyazi Birinci için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihçi ve yazar Niyazi Birinci için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından paylaştığı mesajında, "Kaleme aldığı eserleriyle nesillere gerçek tarihimizi öğretmeyi, sevdirmeyi başarmış değerli tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Niyazi Birinci hayatını kaybetti
Niyazi Birinci hayatını kaybetti
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