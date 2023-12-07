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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan’a gitti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yunanistan#ATİNA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan’a gitti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 10:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere “TUR” uçağı ile saat 09.45’te Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Atina'ya gitti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yunanistan#ATİNA

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