MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor
GeriGündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2020 - 15:29,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı için yarın Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Bakü’de gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi imkânları ele alınacaktır. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir. Konsey toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle