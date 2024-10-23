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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan'a hareket etti

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#Cumhurbaşkanı#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Ruya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristana hareket etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 10:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 10.35'te Tataristan'a gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Tataristan'a gitti.

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#Cumhurbaşkanı#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Ruya

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