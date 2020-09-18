AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileğini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileğini iletti.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, dün Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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