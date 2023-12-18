Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan’a gitti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ın davetine icabetle, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı nedeniyle resmi ziyarette bulunmak için Macaristan’a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘TUR’ uçağıyla saat 12.00’de, Atatürk Havalimanı'ndan Budapeşte'ye hareket etti. Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer yetkililer eşlik etti.

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TÜRKİYE-MACARİSTAN İLİŞKİLERİ TÜM BOYUTLARIYLA GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanının başkanlıklarında Budapeşte’de düzenlenecek Konsey Toplantısı’yla, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor. Konsey Toplantısı vesilesiyle, ahdi zemini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve Türkiye-Macaristan Kültür Yılı’nın açılış töreninin gerçekleştirilmesi de planlanıyor. (DHA)