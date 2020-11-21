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AA
Haber Giriş: 21.11.2020 - 00:29 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı.

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