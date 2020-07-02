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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü
GeriGündem Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü
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AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 19:10,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından resmi çalışma yemeğine geçildi.

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