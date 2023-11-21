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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’e gitti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cezayir#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 10:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısına katılmak üzere saat 10.00’da Cezayir'e hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç Cezayir’e gitti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’e gitti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cezayir#ANKARA

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