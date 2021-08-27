MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'e geldi
GeriGündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'e geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA- DHA
Haber Giriş: 27.08.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'e geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'e geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere TC-TUR uçağıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.

Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç ile Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Bosna Hersek'e geldi.

Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talibanın teklifini açıkladı: Henüz karar vermedik...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'ın teklifini açıkladı: Henüz karar vermedik...

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanacak Erdoğan, görüşmelerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ve Konsey üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Herseke geldi
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİYA İZETBEGOVİÇ’İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna-Hersek’te Kovaçi Şehitliği’nde bulunan merhum Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret ederek anıt mezara çelenk koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Herseke geldi

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi