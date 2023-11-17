Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya gitti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan saat 13.28'de Almanya'nın başkenti Berlin'e hareket etti. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Erdoğan, ziyaret kapsamında Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşecek ve sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenecek.