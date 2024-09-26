×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul#ABD
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABDdeki temaslarının ardından yurda döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 10:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'deki temaslarını tamamlamasının ardından yurda döndü.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamanın ardından havalimanından ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul#ABD

BAKMADAN GEÇME!