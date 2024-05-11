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Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası hayatını kaybetti

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#Hasan Doğan#Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü#Bakan Koca
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğanın babası hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 09:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Hasan Doğan'ın babasının hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Koca, "Tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" mesajını paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Değerli büyüğümüz Osman Doğan amcamız, Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı. Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta oğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü, büyükelçi Sn. Hasan Doğan kardeşim olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" mesajını paylaştı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise mesajında "Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan’ın babası Osman amcamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

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#Hasan Doğan#Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü#Bakan Koca

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