MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı TRT Özel Yayını'na katılacak
GeriGündem Cumhurbaşkanı ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı TRT Özel Yayını'na katılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 08.06.2020 - 14:11,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı TRT Özel Yayını'na katılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı TRT Özel Yayını'na katılacak
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'ye konuk olacak. Özel Yayını'na çıkacak olan Cumhurbaşkanı, gündeme ilişkin soruları TRT ekranlarında yanıtlayacak. Peki, Cumhurbaşkanı ne zaman saat, kaçta açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin soruları bugün 21.00'de TRT ortak yayınında cevaplayacak.

- Türkiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede ne durumda?

- Ekonomi salgından ne kadar etkilendi, yeni adımlar atılacak mı?

- Libya'da neler oluyor, Türkiye dengeleri nasıl değiştirdi, hangi hamleler yapılıyor, hangi gelişmeler bekleniyor?

Merak edilenleri Sermin Baysal Ata, Burhanettin Duran ve Okan Müderrisoğlu soracak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında yanıtlayacak.

Cumhurbaşkanı Özel Yayını bugün 21.00'de TRT'de.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle