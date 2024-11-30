Cumhurbaşkanı MÜSİAD Fuarı’nda konuştu: En zor günler geride kaldı

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- SURİYE’YE GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLER ARTACAK: Düzensiz göçle karşılaşan her devlet gibi Türkiye de mücadelesini tavizsiz sürdürecek. Hudutlarımızı namusumuz bilip koruyacağız. Kayıt dışılığın önlenmesinde politikalarımızdan geri adım atmayacağız. Kardeşlerimizin ülkelerine onurlu geri dönüşlerini teşvik ediyoruz. Suriye’de güvenli ortam gerçekleşince gönüllü dönenlerin sayısı artacaktır.

- EKONOMİMİZ 17 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR: Ticarette artan korumacılık ve bölgemizde bir türlü sonlandırılamayan çatışmalar küresel ekonomiyi yeni risklerle karşı karşıya bırakıyor. Küresel ekonomi 2023 yılında yüzde 3 büyüyerek tarihi ortalamanın altında gelişme gösterdi. 2023’te felaketlere rağmen 5.1 oranında büyüme kaydettik. Türkiye ekonomisi 17 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor. Milli gelirimizin 2024 sonunda 1 trilyon 331 milyar dolara ve kişi başına gelirimizin ise 15 bin 551 dolara yükselmesini bekliyoruz.

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- ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ SÜRECEK: Bütçe açığını yüzde 4.9’a indirmeyi hedefliyoruz. Enflasyonda başlayan düşüş trendi hızlanarak devam edecek. Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek. Daha fazla para kazanmak için milletin lokmasına uzanan elleri kırmakta en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. Pembe tablolar çizmek niyetinde değilim ama en zor günler geride kaldı. Türk ekonomisi fırtınalı sulardan serin sulara doğru yol almakta. Allah’ın izni ile bundan sonra rüzgâra karşı değil rüzgârı arkamıza alarak yürüyeceğiz. Bölgemizdeki çatışmalar, krizler çözüme kavuştukça ekonomimizdeki iyileşme daha devam edecek.”