‘Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’ sloganına yanıt: Benim iradem değil arkadaşlar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya-Akşehir’de Büyük Yörük Türkmen Buluşması’na katıldı. Salondaki coşkulu kalabalığa hitap eden Kılıçdardoğlu’na, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına 14 Mayıs’ta Allah’ın izni, sizlerin desteğiyle Cumhurbaşkanı olarak gireceğimiz Genel Başkanımız” diye seslendi. Yörük Türkmenler de “Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu” sloganlarıyla karşıladı. Kılıçdaroğlu bu sloganlara karşılık, “Benim iradem değil arkadaşlar” dedi. Akşehir’e il sözü de veren Kılıçdaroğlu, “Geçmişte farklı yerlerde, partilerde yer almış olabiliriz ama bugün her birimize büyük tarihi sorumluluk düşüyor” diyerek, özetle şunları söyledi: “Göçerlerin hiçbir sosyal güvenlik hakları yok, neden? Unutmayın bu kardeşiniz tamamını yapacak. Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sigorta primlerini devlet ödeyecek, zamanı geldiğinde de emeklilik haklarına kavuşacaklar. Bu coğrafyada herkesin huzur içinde yaşayacağı herkesin birbirine saygı duyduğu iklimi yaratacağız. O zaman güzel Türkiyemiz büyüyecek. Herkes kucaklaşacak.

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SİYASETTE ZENGİNLEŞİLEMEZ

Devleti yönetenler yönettikleri süre içinde eğer zenginleşiyorlarsa artık devletin halkın değil, kendi malvarlıklarının hakkını hukukunu savunurlar. Siyasette zenginleşme olmaz. Ama birileri zenginleşiyorsa biliniz ki kul hakkı yemiştir.” Öte yandan Kılıçdaroğlu, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş soruşturmasıyla ilgili paylaşımında, bu işin torbacılarla kalmayacağını belirterek, “Bu ateş en tepedeki suçluları yakacak” dedi.





Yörük Türkmenlerle buluşmak için gittiği Konya-Akşehir’de Peygamber soyundan geldiğine inanılan büyük dedesi Seyid Mahmud Hayrani’nin türbesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Akşehir’in bir başka ünlü tarihi kişiliği NASREDDİN HOCA ile de akraba olduğu ortaya çıktı.