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AA
Haber Giriş: 07.08.2021 - 04:27 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Konya'da bazı alanların "yenileme alanı" olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Konya'nın Karatay ilçesi Aziziye ve Çelebi mahalleleri sınırında bulunan alan yenileme alanı olarak belirlendi ve 6 Kasım 2019 tarihli 1747 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Karatay ilçesi Aziziye, Akçeşme, Sarıyakup ve 19 mahalleleri sınırları içindeki alan ile Meram ilçesi Şükran, 18 ve 20 mahalleleri sınırları içinde bulunan alan da yenileme alanı olarak tespit edildi.

Kararlarda, yenileme alanlarının kroki, sınır ve koordinatlarına da yer verildi.

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