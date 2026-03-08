×
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı kitap Boşnakça'ya çevrildi

Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2026 10:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitap Boşnakça'ya çevrildi. Kitabın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da tanıtımı yapıldı. İftar sonrası öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kitabı Bayrampaşa Belediye Başkanvekili İbrahim Akın anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitap Boşnakça'ya çevrildi. Kitap Saraybosna’da iftar sonrası davetlilere tanıtılıp hediye edildi. Tanıtım programına, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili İbrahim Akın, Bosna Hersek Büyükelçisi Emin Akseki, Bosna Hersekli kanaat önderleri, akademisyenler, gençlik temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yerel yöneticiler katıldı.

Program öncesi konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanvekili İbrahim Akın, "Bayrampaşa Belediyesi'nin uzun yıllardır başlatmış olduğu Balkan coğrafyasında kardeşlerimizle buluşturan bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizin bir anlam katması gerektiğini düşünerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın halihazırda görmüş olduğunuz 'Dünya Beşten Büyüktür' sadece bir kitap ismi olarak geçiyor ama aslında bu böyle değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni Türkiye vizyonunda 'Dünya Beşten Büyüktür'ü İstanbul Müftülüğümüzün yetim iftarında düzenleyerek bu genç kardeşlerimize hediye ediyoruz. Tamamıyla bu Balkan coğrafyası içerisinde kardeşlik duygumuzu sınır tanımadan bağdaştırmak üzere yürüttüğümüz bir strateji ve politikadır bu" dedi.

‘BU GÖNÜL KÖPRÜSÜNÜ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Akın, "Bu kitabımız Boşnakça. Yeni nesillerimize bizim anlatmaya çalıştığımızı kendi dilleriyle anlatarak daha sağlıklı bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. Biz Bayrampaşa Belediyesi olarak bu gönül köprüsünü büyütmeye, Balkanlar'daki kardeşlerimize ilişkilerimizi güçlendirmeye ve Türkiye'nin adalet merkezli vizyonunu paylaşmaya devam edeceğiz. Bu programı kamuoyuna ulaştıran siz değerli basın mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bu kitabın bizim açımızdan iki önemli sonucu var. Birincisi Türkiye'nin dünyada sunduğu adalet merkezli yaklaşım; Balkan halkıyla doğrudan paylaşılması. İkinci konu ise, Türkiye'nin değil küresel ölçekte dahi bir düzen kurulacaksa, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu düzen içerisinde söylemiş olduğu; 'Dünya Beşten Büyüktür' cümlesi" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR DESTEĞİNİZİ UNUTMAYACAK'

İftar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boşnakçaya çevrilmiş kitabını alan öğrenciler, "Türkiye çok iyi bir devlet. Türkiye’yi destekliyorum, Türkiye’yi çok seviyorum. Bir gün Türkiye’yi ziyaret etmeyi çok isterim" diye konuştu. 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabı alan bir kişi ise, "Sizlerin bizim çocuklarımıza verdiğiniz bu desteğin kıymetini, çocuklar bilecekler. Çocuklarımızın eğitime ihtiyaç olduğu anda sizin verdiğiniz desteği çok iyi değerlendireceklerini umuyoruz’’ dedi. (DHA)

 

