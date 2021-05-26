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Haber Giriş: 26.05.2021 - 15:07 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yanındayız' sözlerinden sonra Bakan Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yanındayız' sözlerinden sonra Bakan Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız'' sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi. Bakan Soylu, ''Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü AK Parti grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a destek verdi.

Erdoğan, ülkede mikserler olduğunu ifade ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, Türkiye'de sağlanan huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir. Ülkemizde yıllarca bakanlık, başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek, bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız, hiç endişeniz olmasın.''

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BAKAN SOYLU'DAN YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri üzerine sosyal medyadan bir mesaj paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, ''Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız...'' ifadelerini kullandı.

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