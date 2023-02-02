Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısıyla koştular

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup konuşması sırasında “Grubumuzun maalesef Genel Kurul’da toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim. Bu beni ciddi manada üzmüştür. Bu millet kendi kasasından, kendi kesesinden maaşı veriyor” diyerek AK Partili milletvekillerini Genel Kurul devamsızlığı nedeniyle uyardı.

Bu sözlerin ardından AK Partili vekiller yoklamalarda Genel Kurul Salonu’na koştu. Meclis çalışmalarında muhalefet vekillerinin yoklama istekleri karşısında AK Partili milletvekilleri, Genel Kurul Salonu’nda parmak izi ile yoklamaya katıldı.