Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trafiği yoğun... İki zirve iki çanta

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BOSNA Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, art arda iki zirveye katılacak. Bu haftaki ilk durağı 15-16 Eylül’de Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi olacak.

PUTİN’LE YÜZ YÜZE

Erdoğan’ın Rus mevkidaşı Putin’in davetiyle katılacağı zirvede Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanları ile Türkmenistan, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin de aralarında olduğu 15 devlet başkanı katılacak. Liderlerle ikili görüşmeler yapacak olan Erdoğan’ın zirve kapsamında en önemli teması Rus lider Putin’le olacak. Bu yüz yüze görüşmede ana gündem maddesini tahıl koridorunun işleyişi oluşturacak. Putin’in “Tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor” açıklamasının ardından Erdoğan, Rus ürünlerinin de yine Türkiye koordinasyonunda gemilerle koridordan gönderilmesini isteyecek.

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Erdoğan ile Putin görüşmesinin en kritik başlığı ise Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Erdoğan, arabuluculuk girişimleri kapsamında savaşın sonlandırılması ve kalıcı ateşkes sağlanması için Türkiye’nin elinden gelen çabayı sürdüreceğini Rus mevkidaşına iletecek. Liderleri Türkiye’de buluşturma önerisini Putin’e yineleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik çözüme vurgu yapacak. İki liderin görüşmesinde Suriye’ye yönelik olası askeri operasyonun da gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD’DE ÜÇ BAŞLIK

' Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Semerkant’tan sonraki durağı ABD olacak. New York’ta, Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu’na katılacak olan Erdoğan’ın ABD programı 17-22 Eylül tarihlerini kapsayacak. 20 Eylül’de Genel Kurul’a hitap etmesi beklenen Erdoğan; Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkıyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar kritik başlıklarda dünyaya mesajlar verecek. Erdoğan’ın, toplantı kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme yapması bekleniyor. Erdoğan’ın toplantılar sırasında BM reformu önerisinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı, tahıl koridoru, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Suriye konusunda mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın BM temasları kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi de gündemde.

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EGE’DEKİ TACİZLER

ABD temaslarında masadaki en önemli başlıklar ise F-16 meselesi, Washington’un Suriye’de terör örgütlerine verdiği destek, SDG ile yapılan ortak tatbikat ve Yunanistan’ın Ege’deki tacizleri olacak. Erdoğan görüşmelerde F-16 meselesinde Türkiye’nin taleplerinin karşılanmasını, Suriye’de olmak üzere terör örgütlerine verilen desteğin sonlandırılmasını isteyecek. Erdoğan’ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 19 Eylül’de yapılacak cenaze törenine katılması da planlanıyor.