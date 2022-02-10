Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca, Hayırlı olsun diyerek duyurdu Zaman kaybını önleyecekBakan Koca, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Zaman kaybını önleyecek#Uzaktan Sağlık Hizmeti
FIFAdan bir devrim daha Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...FIFA'dan bir devrim daha! Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...#Ofsayt
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
Bahçeliden Kılıçdaroğluna elektrik faturası tepkisiBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik faturası' tepkisi#MHP
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
Yerli ve milli... Tüm araçları tespit edebiliyor İlk kez kullanıldıYerli ve milli... Tüm araçları tespit edebiliyor! İlk kez kullanıldı#Manisa
Herkesin başına gelebilir... Korkutan teknoloji Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirinHerkesin başına gelebilir... Korkutan teknoloji! Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin#Deepfake
Kolombiyada mucize kurtuluşKolombiya'da mucize kurtuluş! #Kolombiya
Doktorlar yıllarca stres dedi... Gerçek herkesi şoke ettiDoktorlar yıllarca 'stres' dedi... Gerçek herkesi şoke etti!#Yumurtalık Kanseri
Senatörün gafı sosyal medyayı salladıSenatörün gafı sosyal medyayı salladı! #Marjorie Taylor Greene
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdürKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdür#KKTC
Kılıçdaroğlunun elektrik faturası açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeKılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: Ülkeyi terk edinRusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: Ülkeyi terk edin!#Rusya
Şimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamışŞimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamış#Kraliçe 2. Elizabeth
Farkında olmadan büyük ödülü kazandı Devreye dedektifler girdi...Farkında olmadan büyük ödülü kazandı! Devreye dedektifler girdi...#Las Vegas
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sigara Paketi#Sergi
Cumhurbaşkanı Erdoğanın topladığı sigara paketleri sergileniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sigarayı bırakma sözü aldığı vatandaşlardan topladığı sigara paketleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Sergi Salonu’nda sergilenmeye başlandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasete başladığı ilk yıllardan itibaren başlattığı sigaraya karşı mücadelesini, başbakan olarak göreve gelmesinin ardından yasal düzenlemelerle sürdürdü. Erdoğan, yurt içi ve yurt dışında katıldığı toplantılar ve gezilerde, sigara kullananlardan paketleri toplamaya başladı. Erdoğan, paketleri alırken vatandaşlardan sigarayı bırakmalarına dair söz de aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın topladığı sigara paketleri sergileniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketlerinden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergilenmeye başlandı. Sergideki paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, esnaf gibi toplumun her kesiminden kişi bulunuyor. Sergide, Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, sigara içme kabininde sigara içen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov ile kardeşi Mustafa Erdoğan'dan 2010'da aldığı sigara paketi yer aldı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğanın topladığı sigara paketleri sergileniyor

Ayrıca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde, geleneksel ahşap oyma sanatı ustası Hüsamettin Yivlik'ten aldığı sigara paketi de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın topladığı sigara paketleri sergileniyor

Bazılarının üzerinde notlar da bulunan sigara paketlerinde sahiplerinin adı, soyadı, sigarayı bırakma tarihi yer aldı. 'Yaşam İçin Bir Söz' sloganıyla düzenlenen sergide ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlardan sigarayı bırakma sözü aldığı anların videoları da gösteriliyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sigara Paketi#Sergi

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT