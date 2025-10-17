×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Mardin'deki şehit ailelerine ulaştı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Terörsüz Türkiye#Mardin
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Terörsüz Türkiye mektubu Mardindeki şehit ailelerine ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 00:57

Terörsüz  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye" mektubu Mardin'deki bazı şehit ailelerine teslim edildi.

Haberin Devamı

AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Artuklu Kadın Kolları Başkanı Kübra Ortaç beraberinde AK Parti Artuklu İlçe Başkan Vekili Şeyhmus İldoğan ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Cemiloğlu ile şehit bekçi Ercan Gültekin ve şehit polis memuru Mehmet Tutakbala'nın ailelerini ziyaret etti.

Ortaç ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu her iki şehit ailesine teslim etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ortaç, “Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde ülkenin huzuru, birliği ve güvenliği için verilen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Ortaç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehitlerimizin ailelerine teslim etmek için ziyaretlerde bulunduk. Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletirken, her zaman yanlarında olduğumuzu da ifade ettik." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Terörsüz Türkiye#Mardin

BAKMADAN GEÇME!