Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Mardin'deki şehit ailelerine ulaştı

AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Artuklu Kadın Kolları Başkanı Kübra Ortaç beraberinde AK Parti Artuklu İlçe Başkan Vekili Şeyhmus İldoğan ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Cemiloğlu ile şehit bekçi Ercan Gültekin ve şehit polis memuru Mehmet Tutakbala'nın ailelerini ziyaret etti.

Ortaç ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu her iki şehit ailesine teslim etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ortaç, “Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde ülkenin huzuru, birliği ve güvenliği için verilen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Ortaç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehitlerimizin ailelerine teslim etmek için ziyaretlerde bulunduk. Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletirken, her zaman yanlarında olduğumuzu da ifade ettik." dedi.