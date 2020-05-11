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Haber Giriş: 11.05.2020 - 16:40,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanmıştı! İşte Pandemi Hastanesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanmıştı! İşte Pandemi Hastanesi
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Corona Virüsü önlemleri kapsamında yapımı devam eden Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nin inşaat çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Yeşilköy Hastanesinin tamamlanan örnek odaları basın mensuplarına gezdirildi. Odalarda tek yatak ve dezenfekten malzemeleri ve televizyon mevcut.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yapımına başlanan Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nin büyük bölümü tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın talimatıyla yapımına başlanmıştı İşte Pandemi Hastanesi

İnşaatının çatısı duvarları ve çevre düzenlemesinin tamamlanmak üzere olduğu hastanesinin örnek odaları tamamlandı. Tamamlanan odalar basın mensuplarına gezdirildi. Odalarda tek yatak ve dezenfekten malzemeleri ve televizyon mevcut.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın talimatıyla yapımına başlanmıştı İşte Pandemi Hastanesi

ODALAR İKİ KISIMDAN OLUŞUYOR

Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nde yapılan örnek odalar iki kısımdan oluşuyor. Doktorlar ve hemşireler hastanın yanına girmeden önce veya girdikten sonra özel bölümde kendilerini dezenfekte edecek. İki adanın kapısı senkronize olarak çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın talimatıyla yapımına başlanmıştı İşte Pandemi Hastanesi

Odaların kapısı dezenfekte yapılması ve hasta veya hastane içine virüs taşımaması için aynı anda açılmıyor. Doktor ve hemşireler dezenfekteoda,h ettikten sonra kapılar açılacak.

Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı
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